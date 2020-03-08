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son dakika haberleri! 8 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

son dakika haberleri, özellikle son dönemde kurda yaşanan hareketliliğe bağlı olarak yakından takip ediliyor. 8 Mart 2020 Pazar gününe özel olarak hazırladığımız içeriğimizde, anlık ve canlı olarak gram, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları değişiklikleri yer alıyor. Bir süredir dünyanın çeşitli bölgelerinde etkili olan koronavirüs salgını, ekonomi piyasalarındaki dengeyi sarstı. Böyle bir zamanda yatırım yapmak isteyen ve yatırım tercihi altından yana kullanacak olan vatandaşlar; “Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor. Altın piyasası için belirleyici bir unsur olarak nitelendirilen ’dan gelen son dakika altın fiyatı bilgileri ışığında 8 Mart 2020 güncel durumu listeledik. Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: 8.3.2020 11:08 ABONE OL
Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberleri! 8 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

hakkında son dakika haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan aşağı ve yukarı yönlü değişimlerden doğrudan etkilenen bir yatırım aracı olan altın, özellikle son dönemde yükseliş içerisinde. Buna bağlı olarak da "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?" sorusu da, son dönemde daha çok araştırılmaya başlandı. İşte, 'dan gelen bilgilerle 8 Mart gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 MART GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Haberimizin devamından 8 Mart güncel ve canlı alış satış altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri takip edebilir Kapalıçarşı'daki fiyatların bilgilerine ulaşabilirsiniz…

İşte güncel ve canlı rakamlar…

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Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberleri! 8 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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