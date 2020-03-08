Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika haberleri! 8 Mart cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları hakkında son dakika haberleri ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz kurunda yaşanan aşağı ve yukarı yönlü değişimlerden doğrudan etkilenen bir yatırım aracı olan altın, özellikle son dönemde yükseliş içerisinde. Buna bağlı olarak da "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?" sorusu da, son dönemde daha çok araştırılmaya başlandı. İşte, Kapalıçarşı'dan gelen bilgilerle 8 Mart gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları son durum!

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 8 MART GRAM, TAM, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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İşte güncel ve canlı rakamlar…