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Taksitli nakit avansta ücrete son

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.3.2020 ABONE OL
Merkez Bankası, banka ve kredi kartı ücretlerinden ATM kullanımına, mevduat, katılım fonu işlemlerinden konut finansmanı kredilerine kadar birçok başlıkta tüketiciyi korumaya aldı. Bankalar kredi kullandırırken "istihbarat, kredi işlem fişi, ödeme planı değiştirme, değişken taksitli ödeme planı" adları altında hiçbir şekilde ücret alamayacak. Kredi tahsis ücreti, kullandırılan kredi anaparasının binde beşini geçemeyecek. Kredi kartı iptal talebinde ilgili kartla ilişkilendirilen herhangi bir borç bakiyesi bulunduğu gerekçe gösterilerek reddedilemeyecek. Kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler, kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücreti alınmayacak. Nakit avans kullananlardan tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek. Bir takvim yılı içinde iki adede kadar kart yenileme için ücret alınamayacak. Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret ödenmeyecek. EFT ücret işlem tutarı bin liranın altında olması durumunda mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lira, ATM'den yapılan işlemlerde 2 lira, şube ve diğer kanallarla yapılan işlemlerde 5 lira olarak uygulanacak.

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Taksitli nakit avansta ücrete son
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