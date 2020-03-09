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ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 son durum nedir?

Milyonlarca kamu çalışanını son durumu yakından ilgilendiriyor. Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyen ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artmış olacak. On binlerce vatandaş ‘’ 3600 ne zaman çıkacak?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla birlikte 1.5 milyona yakın memurun beklentisi karşılanmış olacak. Peki , kimleri kapsıyor? nedir, maaşları nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:04 ABONE OL
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum nedir?

ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Milyonlarca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayına girmemizle birlikte memur maaşlarına zam müjdesi haberleri beklenmeye başlandı. Bilindiği üzere en son yapılan açıklamalar olumlu yöndeydi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek göstergeyle alakalı pozitif açıklamalar yapmıştı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Peki nedir, maaşlara nasıl yansıyacak? , kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Milyonlarca kamu çalışanı 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor gibi soruların yanıtlarını araştırırken ek göstergenin son durumunu merak ediyor.

Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

İşte, 3600 ek gösterge hakkında merak edilen tüm detaylar…

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum nedir?
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