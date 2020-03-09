3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? Milyonlarca polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Mart ayına girmemizle birlikte memur maaşlarına zam müjdesi haberleri beklenmeye başlandı. Bilindiği üzere en son yapılan açıklamalar olumlu yöndeydi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek göstergeyle alakalı pozitif açıklamalar yapmıştı. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Peki 3600 ek gösterge son durum nedir, maaşlara nasıl yansıyacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Milyonlarca kamu çalışanı 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor gibi soruların yanıtlarını araştırırken ek göstergenin son durumunu merak ediyor.

Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklama geldi.

İşte, 3600 ek gösterge hakkında merak edilen tüm detaylar…