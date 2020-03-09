Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ar-Ge ve tasarımda 2020 atağı

Ar-Ge ve tasarımda 2020 atağı

Giriş Tarihi: 9.3.2020 ABONE OL
Ar-Ge ve tasarımda 2020 atağı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki dönüşüm için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.Sanayiciyi ve araştırmacıları üniversitelerle buluşturarak yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ilan edildi. Altı TGB'nin daha üretime geçmesiyle faaliyetteki bölge sayısı 67'ye ulaştı.
TGB'lerdeki firma sayısı 5 bin 506'yı bulurken, istihdam 56 bin 689 kişi olarak kaydedildi. TGB'lerde tamamlanan ve devam eden proje sayısı toplamı 43 bin 917 oldu. Cihan Demir Kadri Samsunlu
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ar-Ge ve tasarımda 2020 atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA