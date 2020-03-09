Ar-Ge ve tasarımda 2020 atağı

BUGÜN NELER OLDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki dönüşüm için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.Sanayiciyi ve araştırmacıları üniversitelerle buluşturarak yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla 85 Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB) ilan edildi. Altı TGB'nin daha üretime geçmesiyle faaliyetteki bölge sayısı 67'ye ulaştı.TGB'lerdeki firma sayısı 5 bin 506'yı bulurken, istihdam 56 bin 689 kişi olarak kaydedildi. TGB'lerde tamamlanan ve devam eden proje sayısı toplamı 43 bin 917 oldu. Cihan Demir Kadri Samsunlu