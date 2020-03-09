Cumhuriyet Gazetesi'nin iftirası tescillendi!

CEVAP VE DÜZELTME

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak ve Avukat Ahmet Özel: Cumhuriyet Gazetesi'nin sn. Berat Albayrak'ı hedef alan sözde haberine cevabımızdır

Cumhuriyet gazetesinde 20/01/2020 tarihinde manşetten ve devamında 4. sayfada "Damat İşi Biliyor" ve "Damat Kanala Kondu" başlıklarıyla yayınlanan, Hazal Ocak tarafından kaleme alınan, Müvekkilim Sn. Berat ALBAYRAK'ı hedef alan yazı kamuoyunu Müvekkilim aleyhine yönlendirici çarpıtılmış bilgiler içermektedir. Yapılan bu haber ile Cumhuriyet Gazetesi ve yazarının Müvekkilimin şahsı üzerinde kasıtlı bir algı operasyonu yaptığı açık şekilde anlaşılmaktadır. Doğrudan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK'ın şahsını hedef alan ve Müvekkilimi kamuoyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözde haberdeki ithamlar ve yorumlar tümüyle gerçek dışıdır. Müvekkilimin babası Sadık ALBAYRAK tarafından 2003 yılında satın alınan üzerinde bir prefabrik evin yer aldığı köy tapulu arsaya komşu olan arsanın satışa çıkması üzerine Müvekkilim tarafından satın alınmıştır.

Arsa üzerinde herhangi bir inşaa işlemi yapılmadığı gibi arsanın niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde de bulunulmamıştır. 2003 yılında Müvekkilimin babası tarafından alınan ve ranta dönük hiçbir hesap olmadan kullanılan arsa ile müvekkilimin aldığı bitişik arsa fiilen tevhit yolu ile birleşmiş, arazi üzerindeki prefabrik yapı ve köy evi de muhafaza edilmiştir.

Evrensel gazetecilik değerlerinden nasibini almayan ve somut vakayı Müvekkilim aleyhine kamuoyu oluşturmak amacı ile kullanan önyargılı Cumhuriyet Gazetesi muhabirine bakanlıktan yetkili bir kişi tarafından olayın iç yüzü ve yaşanan süreç olduğu gibi aktarılmasına rağmen, gerçekleri bilinçli olarak bağlamından kopartarak söz haberini art niyetli olarak kamu oyuna "Nasılsa alıcısı var" mantığı ile servis etmiştir.

Özellikle son günlerde Kanal İstanbul tartışmaları gerçek dışı iddialarla adeta bir rant projesiymiş gibi kasıtlı bir şekilde kamuoyuna sunulmaktadır. Kanal İstanbul'un gündeme geldiği tarihten çok daha geçmişe dayanan bir mazisi olan söz konusu arsa ile ilgili yapılmış olan haber basın meslek ilkelerini tümüyle ihlal etmektedir.

Ülkesini seven, görev bilinci taşıyan tüm eylem ve işlemlerini hukuk dairesinde yapan Müvekkilim Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK karanlık odaklara karşı mücadelesini tüm kararlılığı ile sürdürecek, Cumhuriyet Gazetesinden hızlı ve etkin bir şekilde bu hukuk dışı eyleminin yargı önünde hesabı sorulacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK

Av. Ahmet ÖZEL