Dünyanın en verimli güneş panelleri Adıyaman’da yerli ve milli üretilecek

Re-Pie, 5 milyon dolarlık yatırımla, GTC Güneş Sanayi'ye ortak oldu. Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yapılan ortaklıkla Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde Ağustos ayında Mono PERC tipinde güneş hücreleri üretecek olan 100MW kapasiteli GTC Güneş Hücresi Fabrikası'nın devreye alınması planlanıyor.

Niğde güneş hücre fabrikası için şirket özkaynaklarından 6.7 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirildikten sonra; Re-Pie Teknoloji Girişim Sermayesi Fonu tarafından yapılan 5 milyon dolar tutarında yatırımla fabrika inşaatının tamamlanması, lazer kesici satın alımı ve ekipmanların yerleşim ve kurulumlarının yapılması ve fabrikanın faaliyete geçmesi sağlanacak.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 66'LARA ÇIKACAK

Bu yatırımla birlikte yine GTC'nin Adıyaman tesisinde üretilmekte olan çift tarafı cam güneş panellerinde yerlilik oranı yüzde 66'lara kadar çıkacak. Bu yatırımla GTC güneş panelleri, yüzde 21'nin üzerinde bir verimlilik ile alanındaki diğer yabancı ürünlerden ayrışacak ve hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara satılabilir bir ürün olarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılması alanında Türk sanayisine değerli katkılar sunabilecek.