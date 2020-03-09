Evde bakım maaşı o illere yattı! 9 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte sorgulama ekranı!

Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri tarafından verilmekte olan bu ücret evinde engelli veya bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara maddi destek olmak amacıyla sağlanıyor. Bununla beraber binlerce kişi evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt ararken sizler için hazırladığımız haberimizde tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Engelli bireylerin yakınları hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile bu ücreti alabilmektedir. 9 Mart evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ve aylığı yatan iller sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL SORGULANIR?

Her ay yatırılan bu tutar için Mart ayına girdiğimiz bu günlerde "9 Mart evde bakım aylığı yatan iller" sorgulanmaya başladı. Bu ücreti düzenli olarak alan kişiler detayları merak ediyor.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar…