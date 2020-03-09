Girişimcilikte kadın rüzgârı

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin, kadın istihdamının artırılması ve iş dünyasına katılım için uyguladığı politikalar sonuçlarını verdi. Kadınların işgücüne katılma oranı son 10 yılda erkeklere göre, 4 kat daha hızlı arttı. Kadın girişimci sayısı iki katına çıkarak 142 bine ulaştı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Buluşmaları" Şanlıurfa'da konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Son 10 yılda iyi bir sıçrama gerçekleştirdik. Ama yetmez. Daha da ileri gideceğiz. Kadın girişimciliğinde de dünyada ilk 10'a girmeliyiz" dedi.Oda ve borsalarda kadın yönetim kurulu başkanı ve kadın meclis başkanı sayısının 9'a yükseldiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yönetim kurulu üye sayısının 48, kadın meclis üye sayısının 235'e çıktığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, teknoloji, bilim, mühendislik ve matematik alanlarında çalışanların sadece yüzde 25'inin kadın olduğuna dikkat çekerek, "Toplumsal cinsiyet kabullerine karşı çıkmamız gerekiyor. 'Kadının yeri evidir' yaklaşımı kabul edilemez. Kadın, hayatın her alanında olmalıdır" dedi.