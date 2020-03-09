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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar/TL fiyatları hareketli

Son dakika: Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar/TL fiyatları hareketli

Dolar fiyatlarında son dakika hareketlilik yaşanıyor. Dünya genelinde piyasalar, koronavirüs tehdidi nedeniyle sert dalgalanmalar yaşarken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde virüsün ekonomik etkisini en sert şekilde  gerçekleştiği gözlemleniyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde dolar 6.09 TL ile haftayı kapatırken, bugüne sert bir yükseliş ve sonrasında düşüş ile başladı. Vatandaşlar,  9 Mart Pazartesi sabahı itibariyle dolar fiyatları ve kurlarını araştırıyor. Peki, ve dolar bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizde, canlı döviz kurları ve güncel dolar fiyatları yer almaktadır. İşte 9 Mart 2020 tarihli Euro-dolar fiyatları ve güncel döviz kurları…

Giriş Tarihi: 9.3.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 09:00 ABONE OL
Son dakika: Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar/TL fiyatları hareketli

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, geçtiğimiz Cuma gününde haftayı 6.09 seviyesinde kapatmıştı. FED'in acil faiz indirimi sonrasında dolar kurunun nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu. Yeni haftada da doların hareketliliği sürüyor. Döviz kurlarını merak eden vatandaşlar, bugün Euro ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine ulaşabilir, güncel döviz kurlarını öğrenebilirsiniz.

BUGÜN DOLAR/TL NE KADAR? 9 MART DÖVİZ KURLARI

Dolar fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır. İşte canlı dolar ve Euro fiyatları…

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Son dakika: Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar/TL fiyatları hareketli
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