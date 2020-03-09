Son dakika: Dolar bugün ne kadar, kaç TL? Dolar/TL fiyatları hareketli

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar, geçtiğimiz Cuma gününde haftayı 6.09 seviyesinde kapatmıştı. FED'in acil faiz indirimi sonrasında dolar kurunun nasıl tepki vereceği merak konusu olmuştu. Yeni haftada da doların hareketliliği sürüyor. Döviz kurlarını merak eden vatandaşlar, bugün Euro ve dolar ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberlerine ulaşabilir, güncel döviz kurlarını öğrenebilirsiniz.

BUGÜN DOLAR/TL NE KADAR? 9 MART DÖVİZ KURLARI

Dolar fiyatları haberimizin devamında yer almaktadır. İşte canlı dolar ve Euro fiyatları…