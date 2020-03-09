Son Dakika Haberi: Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar

Küresel piyasalar 9 Mart haftasına düşüşle başlarken, dünkü OPEC toplantısında karar çıkmamasının ardından devam eden görüşmelerde, uzun süredir petrol fiyatları konusunda müttefiki Rusya'ya karşı adeta savaş ilan etti. Hem koronavirüs tehdidi, hem de piyasalardaki sert düşüş nedeniyle yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 9 MART PAZARTESİ

İşte, 9 Mart Pazartesi 2020 tarihli güncel altın fiyatları…