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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar

Altın fiyatlarında son dakika hareketlilik! Yeni koronavirüs tehdidi dünyaya yayılırken, ekonomik etkisi ile ilgili de son dakika haberleri peş peşe geliyor. Salgından küresel piyasalar da olumsuz etkileniyor. Pazar günü toplantısında karar çıkmaması ve sonrası devam eden görüşmelerde 'ın 'ya petrol fiyatı savaşı başlatması sonrası yatırımcılar yönünü altına çevirdi. Altın fiyatları, güvenli liman alımları ile yeniden yükselişe geçti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizde, Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 07:50 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar

Küresel piyasalar 9 Mart haftasına düşüşle başlarken, dünkü toplantısında karar çıkmamasının ardından devam eden görüşmelerde, uzun süredir petrol fiyatları konusunda müttefiki 'ya karşı adeta savaş ilan etti. Hem koronavirüs tehdidi, hem de piyasalardaki sert düşüş nedeniyle yatırımcılar yeniden güvenli liman olan altına yöneldi. Altın fiyatları tekrar yükseliş trendine girdi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Canlı Cumhuriyet, tam, gram ve çeyrek altın fiyatlarını haberimizde derledik.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 9 MART PAZARTESİ

İşte, 9 Mart Pazartesi 2020 tarihli güncel altın fiyatları…

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları haftaya hareketli başladı! Çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı fiyatlar
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