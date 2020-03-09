Son dakika haberi: Coronavirüs tehdidi piyasaları vurdu! OPEC’teki gerilim sonrası petrol fiyatları sert düştü

Petrol fiyatları yeni haftaya çok sert düşüşle başladı. S&P 500 (INX) vadeli işlemleri, Pazar akşamı% 5'e varan düşüşler yaşarken, Dow (DJI) vadeli işlemleri 1.000 puandan fazla düşüş yaşayarak % 4.2 geriledi. Nasdaq Composite (COMP) vadeli işlemleri% 4,5 düştü. Hong Kong'daki Hang Seng (HSI), piyasalar açıldıktan sonra %4'ten fazla kaybetti ve iki yıldan uzun bir süre içinde en büyük düşüşü yaşıyor. Güney Kore Kospi (KOSPI) ve Çin'in Şangay Kompozit piyasaları (SHCOMP) sırasıyla %3 ve %2 düştü.

KORONAVİRÜS PETROLE TALEBİ AZALTTI

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) 14 üyesiyle, Rusya ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticileri, koronavirüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

İşte, petrol fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler ve küresel piyasalarda son durum...