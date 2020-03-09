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Son dakika haberi: Coronavirüs tehdidi piyasaları vurdu! ’teki gerilim sonrası fiyatları sert düştü

Son dakika haberi... Küresel piyasalar Pazartesi günü yeni koronavirüs salgını ve fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle haftaya büyük kayıpla başladı. Pazar günü toplantısında patlak veren petrol fiyatı ve arz miktarı tartışmasının da piyasalar üzerinde büyük etkisi bulunuyor. , bir zamanlar müttefiki 'ya karşı bir fiyat savaşı başlatarak piyasada şok etkisi yarattıktan sonra petrol fiyatları tarihi bir çöküş yaşadı. ABD petrol fiyatları, %27 kadar düşerek dört yılın en düşük seviyesi olan 30 dolara geriledi.

Giriş Tarihi: 9.3.2020 08:07 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 08:15 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs tehdidi piyasaları vurdu! OPEC’teki gerilim sonrası petrol fiyatları sert düştü

fiyatları yeni haftaya çok sert düşüşle başladı. S&P 500 (INX) vadeli işlemleri, Pazar akşamı% 5'e varan düşüşler yaşarken, Dow (DJI) vadeli işlemleri 1.000 puandan fazla düşüş yaşayarak % 4.2 geriledi. Nasdaq Composite (COMP) vadeli işlemleri% 4,5 düştü. Hong Kong'daki Hang Seng (HSI), piyasalar açıldıktan sonra %4'ten fazla kaybetti ve iki yıldan uzun bir süre içinde en büyük düşüşü yaşıyor. Güney Kore Kospi (KOSPI) ve Çin'in Şangay Kompozit piyasaları (SHCOMP) sırasıyla %3 ve %2 düştü.

KORONAVİRÜS PETROLE TALEBİ AZALTTI
'ın başını çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün () 14 üyesiyle, ve OPEC üyesi olmayan diğer petro üreticileri, koronavirüsün petrol talebinde azalmaya neden olması sonrası nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği konusunda anlaşamıyor.

İşte, petrol fiyatları ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler ve küresel piyasalarda son durum...

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Son dakika haberi: Coronavirüs tehdidi piyasaları vurdu! OPEC’teki gerilim sonrası petrol fiyatları sert düştü
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