SON DAKİKA: Kredi faizi indirimleri! Garanti, Ziraat konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları 2020!

Son dakika haberi: Ekonomideki olumlu tablo kredi faizlerinde kendini gösteriyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri özel ve kamu bankaları harekete geçirmiş ve kredi faizlerinde çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kredi kullanmak isteyenler de bankaların güncel oranları hakkında en yeni bilgilere sahip olmak istiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? Güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları neler?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Vakıfbank, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07

Taşıt kredisi: 0.94

Konut kredisi: 0.94