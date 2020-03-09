Yolsuzluklar Lübnan’ı temerrüde düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

Uzun yıllardır devam eden yolsuzluğun tetiklediği ekonomik kriz, Lübnan'ı tarihinde ilk kez temerrüde düşürdü. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, pazartesi günü yapılması gereken 1.2 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesini askıya aldıklarını açıkladı. Televizyondan ulusa seslenen Başbakan Diyab, devletin bu yıl toplam 4.6 milyar dolarlık eurobond tahvil senedi ödemesi olduğunu, bu borcun 1.2 milyar dolarlık ilk kısmının vadesinin 9 Mart'ta sona erdiğini ancak ödemenin askıya alınacağını duyurdu.Diyab, kamu borcunun 90 milyar doları aştığını, bunun da gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 170'ine denk geldiğini aktardı. "Dünyanın en borçlu ülkesi olma yolundayız" diyen Başbakan, nüfusun yüzde 40'ından fazlasının geçmiş politikalar nedeniyle kendilerini yoksulluk sınırının altında bulabileceğini vurguladı. Diyab, döviz rezervlerinin kritik bir seviyeye ulaştığını, bu yüzden ödemeleri askıya almak zorunda kaldıklarını söyledi.