50 bin kamu lojmanına özel finansman

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Emlak Katılım Bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 50 bin kamu lojmanının satışına dair finansman desteği için protokol imzaladı. Bu kapsamda banka, kamu lojmanı almak isteyenlere 120 ay vadeye kadar yüzde 0.87 oran ile konut finansmanı sağlıyor. Lojman satışlarında öncelikli satın alma hakkı lojman içerisinde oturan kamu çalışanlarına verilmiş durumda. Kamu çalışanları oturdukları konutları ihale sonrası peşin ya da kredili olarak satın alabilecek. Satışın peşin yapılması durumunda, ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor. Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, "Sorumluluklarımızın farkındayız" şeklinde konuştu.