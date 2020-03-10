Gece-gündüz 500 proje üstünde çalışıyoruz

Yerli ve milli savunma sanayiinin omurgası konumundaki Aselsan, elektro optikten, radar elektronik harp, savunma kontrolden görüş dürbin sistemlerine kadar birçok ürünüyle düşmana göz açtırmıyor. Şirketin çözümleri Güney Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Artık Türkiye'nin savunma sanayiinde işçilikten mühendis konumuna yükseldiğini söyleyen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Devam eden 9.7 milyar dolarlık işimiz var. 5 bin mühendisimiz, gece-gündüz demeden yaklaşık 500 proje üzerinde çalışıyor. Büyük bir atılım içindeyiz" dedi. Görgün'le 2019'da elde ettikleri başarılı finansal sonuçların yanı sıra hedeflerini konuştuk.Evet, hem finansal hem de operasyonel anlamda 2019'da çok önemli adımlar attık. Satışlarımız önceki yıla göre yüzde 44 artarak, 13 milyar TL'ye ulaşırken, bu artışı kâr marjlarımıza da yansıtmayı başardık. Faaliyet, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr Marjımız (FAVÖK), yüzde 21.9 oldu. Bakiye siparişlerimiz ise yeni aldığımız 3 milyar dolarla birlikte 9.7 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu nakit mevcudumuz tarihi bir rekor kırarak 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.İki yıl önce genel müdürlük koltuğuna oturduğumda ihracatımız 204 milyon dolar seviyesindeydi. Bu tutarı yüzde 65'lik artışla 330 milyon dolara çıkardık. Toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 10'lardan 15'in üstüne çıktı. Beş kıtada, 65 ülkeye satış yapıyoruz. Bunu daha fazla artırabiliriz ancak ürünlerimize yerel ihtiyaç çok yüksek. Daha önce Avrupa'da NATO projelerinde ürünlerimiz neredeyse yok gibiydi. Artık bütün dünya bizim için bir pazar. En büyük ihracat pazarımız Körfez.Yurtiçinde 14, yurtdışında 9 iştirakimiz var. Hatta Ürdün ve Kazakistan'da yerel ortaklarla birlikte kurduğumuz fabrikalarda elektro optik sistemler, dürbün ve gece görüş sistemleri üretiyoruz.Evet, başka ülkelerle ilgili de üretim çalışmamız var. Eli kulağında olan projeler var. Bu yılın ilk yarısında Pakistanİslamabad ve Ukrayna-Kiev ofislerimizin resmi açılışlarını yapacağız.Bu anlamda fırsatlar var. Yurtiçi ve yurtdışında şirket birleşmeleri ve satın almalar yapabiliriz.Bunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir payı var. Cumhurbaşkanımız geçen yıl Teknofest'te yaptığı konuşmada Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okuyarak Batılı devletlerin bize yıllarca 'İşçisin sen işçi kal' dediklerini hatırlattı. Evet, gerçekten de Türkiye'ye yıllarca işçiliği uygun gördüler. Bugün artık biz bu kalıba sığmıyoruz. Kabuğumuzu kırdık, mühendisiz, tasarlayanız, kurgulayanız. Savunma sanayiinin mühendisi olduk.Bu konuyu çok abartıyorlar. Örneğin son iki ayda yaklaşık 30 kişi Avrupa ve Amerika'daki işlerini bırakıp Aselsan'da işe başladı. Daha da gelecek olanlar var.. Mart-Nisan ayında da gelme sözü aldıklarımız var. Dolayısıyla biz tersine beyin göçüne katkıda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz.5 binin üstünde mühendis ordusuyla çalışıyoruz. Mühendislerin yüzde 60'ı Ar-Ge'de görevli. Başvuru havuzumuzda 100 binin üzerinde insan kaynağı var. Amacımız en iyiyi almak. Kendim de şahsi başvuru alıyorum. Ama bizim bu konudaki duruşumuz belli. Önceliğimiz liyakat. İnsan kaynağımızın seviyesinin belli bir çizginin üstünde olması gerekiyor. En çok çalışmak istenen şirketiz. Biz de o başvuranlar içinde en iyiyi seçmekle mükellefiz.ASELSAN'ın kuruluş öyküsümilli birlik veberaberlik ruhununen güçlüolduğu KıbrısBarış Harekâtıgünlerine dayanıyor.Bilindiğigibi 1974'ekadar ordumuzuntüm silah vesistemleri Batılımüttefiklerimizdenteminediliyordu.Ancak Kıbrıslısoydaşlarımızdara düştüğündemüttefiklerimizdendestekbulmak biryana, ambargoyamaruz kalıncamilli ve yerli sistemlerolmadansavunma olmayacağınıacı birşekilde tecrübeettik. Alyansınıbağışlayançiftler, tarlasınıbağışlayan köylülerden,ülkeninher yerindeninsanların bağışlarıile TürkSilahlı Kuvvetleri'ninhaberleşmeihtiyaçlarınınmilli imkânlarlakarşılanmasıiçin Aselsan1975'tekuruluyor.Üretimde yerlileşmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Görgün, "Bir buçuk yıl önce Milli ve Yerli Ürün Komitesi kurduk. Komitenin yaptığı çalışma sonucunda ithal ettiğimiz 7 bin kalem ürünü KOBİ'lere ürettireceğimizi gördük. Ürünlerin tanımını yaptık, kalite standartlarını belirledik.KOBİ'lerle eğitim verdik. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki yetenekli üreticileri keşfetmeyi de kendimize bir misyon olarak görüyoruz. Şu anda yaklaşık 50 ilde Aselsan için üretim yapan irili-ufaklı şirketler var" dedi. Daha fazla KOBİ'yi ekosistemlerine katmak istediklerini söyleyen Görgün, şöyle devam etti: "Eleman alıp büyümek yerine var olan işlerimizi alt yüklenicilere yan sanayicilere, dağıtmayı tercih ediyoruz. Bu sayede dolaylı istihdamımız çok yüksek. 4 bine yakın firmayla çalışıyoruz. Bu şirketlerin 3 bin 300'ü KOBİ. Bu şirketlere geçen yıl 9.4 milyarlık ödeme yaptık. Aselsan'a sadece üç yerleşkesi olan üretim yapan bir teknoloji şirketi olarak bakmamak lazım. Elbette bir mühendislik ve Ar-Ge şirketi olarak en önemli kaynağımız insan kaynağı ve bu kaynağımızı güçlendireceğiz. Yaş ortalaması 33 olan 8 bin 50 çalışanımız var. Geçen yıl 1.400'e yakın eleman aldık. Bu yıl da almaya devam edeceğiz. Bu yıl çalışan sayımızı 9 binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz."

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