Gece-gündüz 500 proje üstünde çalışıyoruz

Yerli ve milli savunma sanayiinin omurgası konumundaki Aselsan, elektro optikten, radar elektronik harp, savunma kontrolden görüş dürbin sistemlerine kadar birçok ürünüyle düşmana göz açtırmıyor. Şirketin çözümleri Güney Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada kullanılıyor. Artık Türkiye'nin savunma sanayiinde işçilikten mühendis konumuna yükseldiğini söyleyen Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Devam eden 9.7 milyar dolarlık işimiz var. 5 bin mühendisimiz, gece-gündüz demeden yaklaşık 500 proje üzerinde çalışıyor. Büyük bir atılım içindeyiz" dedi. Görgün'le 2019'da elde ettikleri başarılı finansal sonuçların yanı sıra hedeflerini konuştuk.
Oldukça iyi gelen 2019 yılı finansal sonuçlarının ardında gözler bir anda Aselsan'a çevrildi...
Evet, hem finansal hem de operasyonel anlamda 2019'da çok önemli adımlar attık. Satışlarımız önceki yıla göre yüzde 44 artarak, 13 milyar TL'ye ulaşırken, bu artışı kâr marjlarımıza da yansıtmayı başardık. Faaliyet, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr Marjımız (FAVÖK), yüzde 21.9 oldu. Bakiye siparişlerimiz ise yeni aldığımız 3 milyar dolarla birlikte 9.7 milyar dolara ulaştı. Yıl sonu nakit mevcudumuz tarihi bir rekor kırarak 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
65 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR
İhracatınızda da büyük bir sıçrama söz konusu...
İki yıl önce genel müdürlük koltuğuna oturduğumda ihracatımız 204 milyon dolar seviyesindeydi. Bu tutarı yüzde 65'lik artışla 330 milyon dolara çıkardık. Toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 10'lardan 15'in üstüne çıktı. Beş kıtada, 65 ülkeye satış yapıyoruz. Bunu daha fazla artırabiliriz ancak ürünlerimize yerel ihtiyaç çok yüksek. Daha önce Avrupa'da NATO projelerinde ürünlerimiz neredeyse yok gibiydi. Artık bütün dünya bizim için bir pazar. En büyük ihracat pazarımız Körfez.
Yurtdışında yatırım anlamında da büyümeye devam edecek misiniz?
Yurtiçinde 14, yurtdışında 9 iştirakimiz var. Hatta Ürdün ve Kazakistan'da yerel ortaklarla birlikte kurduğumuz fabrikalarda elektro optik sistemler, dürbün ve gece görüş sistemleri üretiyoruz.
Başka ülkelerde üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz?
Evet, başka ülkelerle ilgili de üretim çalışmamız var. Eli kulağında olan projeler var. Bu yılın ilk yarısında Pakistanİslamabad ve Ukrayna-Kiev ofislerimizin resmi açılışlarını yapacağız.
Yabancı şirket satın alma var mı gündeminizde?
Bu anlamda fırsatlar var. Yurtiçi ve yurtdışında şirket birleşmeleri ve satın almalar yapabiliriz.
BİZE 'İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL' DEDİLER
Sektörünüz adeta altın çağını yaşıyor... Bunu neyle açıklıyorsunuz?
Bunda Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir payı var. Cumhurbaşkanımız geçen yıl Teknofest'te yaptığı konuşmada Cem Karaca'nın 'Tamirci Çırağı' şarkısının sözlerini okuyarak Batılı devletlerin bize yıllarca 'İşçisin sen işçi kal' dediklerini hatırlattı. Evet, gerçekten de Türkiye'ye yıllarca işçiliği uygun gördüler. Bugün artık biz bu kalıba sığmıyoruz. Kabuğumuzu kırdık, mühendisiz, tasarlayanız, kurgulayanız. Savunma sanayiinin mühendisi olduk.
YURTDIŞINDAN MÜHENDİS GETİRİYORUZ
Şu sıralar özellikle gençlerin çalışmak için yurtdışını tercih ettiği eleştirisi yapılıyor. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir?
Bu konuyu çok abartıyorlar. Örneğin son iki ayda yaklaşık 30 kişi Avrupa ve Amerika'daki işlerini bırakıp Aselsan'da işe başladı. Daha da gelecek olanlar var.. Mart-Nisan ayında da gelme sözü aldıklarımız var. Dolayısıyla biz tersine beyin göçüne katkıda bulunuyoruz. Bulunmaya da devam edeceğiz.
100 BİN İŞ BAŞVURUSU VAR
Çalışanlarınızın ne kadarı mühendis?
5 binin üstünde mühendis ordusuyla çalışıyoruz. Mühendislerin yüzde 60'ı Ar-Ge'de görevli. Başvuru havuzumuzda 100 binin üzerinde insan kaynağı var. Amacımız en iyiyi almak. Kendim de şahsi başvuru alıyorum. Ama bizim bu konudaki duruşumuz belli. Önceliğimiz liyakat. İnsan kaynağımızın seviyesinin belli bir çizginin üstünde olması gerekiyor. En çok çalışmak istenen şirketiz. Biz de o başvuranlar içinde en iyiyi seçmekle mükellefiz.
KİMİ ALYANSINI KİMİ TARLASINI BAĞIŞLADI
ASELSAN'ın kuruluş öyküsü
milli birlik ve
beraberlik ruhunun
en güçlü
olduğu Kıbrıs
Barış Harekâtı
günlerine dayanıyor.
Bilindiği
gibi 1974'e
kadar ordumuzun
tüm silah ve
sistemleri Batılı
müttefiklerimizden
temin
ediliyordu.
Ancak Kıbrıslı
soydaşlarımız
dara düştüğünde
müttefiklerimizden
destek
bulmak bir
yana, ambargoya
maruz kalınca
milli ve yerli sistemler
olmadan
savunma olmayacağını
acı bir
şekilde tecrübe
ettik. Alyansını
bağışlayan
çiftler, tarlasını
bağışlayan köylülerden,
ülkenin
her yerinden
insanların bağışları
ile Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin
haberleşme
ihtiyaçlarının
milli imkânlarla
karşılanması
için Aselsan
1975'te
kuruluyor.
50 İLDE ASELSAN İÇİN ÜRETİM YAPILIYOR
Üretimde yerlileşmeye büyük önem verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Görgün, "Bir buçuk yıl önce Milli ve Yerli Ürün Komitesi kurduk. Komitenin yaptığı çalışma sonucunda ithal ettiğimiz 7 bin kalem ürünü KOBİ'lere ürettireceğimizi gördük. Ürünlerin tanımını yaptık, kalite standartlarını belirledik.
KOBİ'lerle eğitim verdik. Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki yetenekli üreticileri keşfetmeyi de kendimize bir misyon olarak görüyoruz. Şu anda yaklaşık 50 ilde Aselsan için üretim yapan irili-ufaklı şirketler var" dedi. Daha fazla KOBİ'yi ekosistemlerine katmak istediklerini söyleyen Görgün, şöyle devam etti: "Eleman alıp büyümek yerine var olan işlerimizi alt yüklenicilere yan sanayicilere, dağıtmayı tercih ediyoruz. Bu sayede dolaylı istihdamımız çok yüksek. 4 bine yakın firmayla çalışıyoruz. Bu şirketlerin 3 bin 300'ü KOBİ. Bu şirketlere geçen yıl 9.4 milyarlık ödeme yaptık. Aselsan'a sadece üç yerleşkesi olan üretim yapan bir teknoloji şirketi olarak bakmamak lazım. Elbette bir mühendislik ve Ar-Ge şirketi olarak en önemli kaynağımız insan kaynağı ve bu kaynağımızı güçlendireceğiz. Yaş ortalaması 33 olan 8 bin 50 çalışanımız var. Geçen yıl 1.400'e yakın eleman aldık. Bu yıl da almaya devam edeceğiz. Bu yıl çalışan sayımızı 9 binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz."