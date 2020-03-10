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Genç istihdamına 17 milyon euro destek

Giriş Tarihi: 10.3.2020 ABONE OL
Genç istihdamına 17 milyon euro destek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında yerel düzeyde istihdam edilebilirliği artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine 17 milyon euro destek verdiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülecek programda hibe çağrısının yayımlandığını belirtti. Bakan Selçuk, 15-29 yaş arası gençlerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.
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Genç istihdamına 17 milyon euro destek
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