Genç istihdamına 17 milyon euro destek

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında yerel düzeyde istihdam edilebilirliği artırmayı hedefleyen 1 yıllık hibe projelerine 17 milyon euro destek verdiklerini bildirdi.Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR tarafından Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülecek programda hibe çağrısının yayımlandığını belirtti. Bakan Selçuk, 15-29 yaş arası gençlerin hibe projelerinde hedef grup olarak belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.