Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Denizli ve Uşak'a teşekkür mesajı

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.



İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımları:

DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ