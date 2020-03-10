Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Denizli ve Uşak'a teşekkür mesajı

'tan ve 'a teşekkür mesajı

, " için değişim başlıyor" programı kapsamında dün ve 'ta iş dünyası ile bir araya geldi. Ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulunan Albayrak'a her iki ilde de ilgi yoğundu. Bakan Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı

Giriş Tarihi: 10.3.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 13:22 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Denizli ve Uşak'a teşekkür mesajı

İş dünyası ile buluştuğu ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdiği Denizli ve Osmaniye ziyaretleri sırasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmayarak bugün iki il için teşekkür videosu yayınladı.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımları:

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomide daha güçlü adımlarla ilerliyoruz

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Denizli ve Uşak'a teşekkür mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA