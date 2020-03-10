Pozitif ayrışan bir ülkeyiz

'Türkiye için değişim başlıyor' sloganıyla Anadolu'yu dolaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün de Denizli ve Uşak'ta iş dünyasıyla buluştu. Denizli'deki programda 1.5 yıl önce 'Türkiye battı' yorumları yapanların olduğunu hatırlatan Albayrak, "7 yıldır, ülkemize karşı gerçekleştirilen her saldırıda olduğu gibi (Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi, terör eylemleri, Suriye, Irak) son 1.5 yılda da ekonomik operasyonun tamamında ülkemize karşı enformasyon savaşının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Biz kimseden bir kuruş, bir dolar almadık, işimize baktık. Türkiye'nin kapasitesine, bilançosuna, potansiyeline inandık. Tüm saldırılara, tweetlere, son 1 yılda 3 seçime rağmen... Bugün küresel anlamda büyük bir 'Kara Pazartesi' konuşuluyor. Pozitif ayrışan, güçlü şekilde ayakları yere sağlam basan bir ülke noktasındayız. Bu daha başlangıç. Daha da iyi olacak" diye konuştu.

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DAHA İYİ ÇEYREK BÜYÜMESİ

Son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye'de güvenin arttığını, yatırımların devreye alındığını ve üretimde güçlü toparlanmanın başladığını gösterdiğini anlatan Albayrak, "Enflasyondaki kararlı duruş, hedeflediğimiz yüzde 8.5'i Allah'ın izniyle çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı ortaya koyuyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ocak çok iyi geldi, şubat rakamları gayet iyi. Bütçe, gelir, kapasite rakamlarına baktığımızda son çeyrek yüzde 6 büyümeden daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi görürseniz şaşırmayın" değerlendirmesinde bulundu.







TAKSİTLERE AYAR YAPARIZ

İhracatçıları desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Bakan Albayrak, ithalatı artıracak gelişmeleri gün gün yakından takip ettiklerini belirtti. Albayrak, şöyle konuştu:

"İthal cep telefonları, beyaz eşya, otomotiv, ithalata dayalı eski Türkiye'de, ithalata dayalı tüketim ürünlerini taksit yaptırıp uzun vadeli şekilde bunlara avantajlı bir şekilde tüketim ortamı sağlayacağız; artık yok. Taksit imkânlarını da yerli ve yabancı firmalarımız arasında ayrıştıracağız. Ben niye ithal mala kendi finansman ve likidite kaynağımla uzun vadeli finansman ortamı sağlayayım? Yerli üreticilerin ürettiği mallara bu imkânı sağlamayacağım da niye ithale sağlayayım?"

Vergi affı geleceğine yönelik iddiaların doğru olmadığını da belirten Albayrak, "Baktılar bütçe performansı iyi. Bunları nasıl sekteye uğratırız?Sabahtan akşama yalan... 'Aflar dönemi bitti' demiştik" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'Uşak İş Dünyası Buluşması' programında yaptığı konuşmada da "Tüm dünyada kıyametler koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Türkiye ekonomisi yaşadığı süreçlerden güçlenerek çıkıyor" dedi.







TEKSTİLCİLERE MÜJDE

Bakan Albayrak, Denizli'de tekstil sektörüne müjde verdi. Tekstil ve hazır giyim sektörünün desteklenmesi amacıyla yeni bir finansman programı hazırladıklarını açıklayan Albayrak, "Sektör değer zinciri içerisinde yer alan, hammadde üretiminden perakende ticarete kadar tüm tekstil ve hazır giyim faaliyetlerini kapsayan genel bir paket hazırladık.

İşletme ve yatırım kredisi olarak ikiye ayırdık. İşletme başlığında da hem imalat hem de ticarette 100 milyon liraya kadar, imalat tarafında 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli sabit yüzde 9 veya TLREF artı yüzde 1.5'luk değişken faizli iki seçenekli bir paket açıklıyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 aya kadar sabit yüzde 10 ya da TLREF artı yüzde 2'lik faiz seçenekleriyle birinci paketimizi devreye alacağız" diye konuştu.







STRATEJİK SEKTÖR

Albayrak, bunun yanı sıra tekstil sektörüne bir de yatırım finansmanı imkânı sağlayacakları müjdesi vererek, "Tekstilde yeni yatırımları, yerli makine ve ürün alımı koşuluyla ivme finansman paketi kapsamındaki stratejik sektörler içine alarak, bu çerçevede sektörde aynı ivmede olduğu gibi 0-7 yıl vadeli sabit yüzde 8.5 veya TLREF artı 1.5, 7-12 yıl vadeli TLREF artı 2 ile maliyetli finansman paketini hizmete sunuyoruz" dedi.



FİTNE ODAKLARINA İZİN YOK

Bahar Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Albayrak, "İdlib'de olası bir insanlık felaketinin önüne geçtik. Maalesef muhalefet, milletin değerleri ile ters, sadece ve sadece devleti zayıflatmak, içerde birliği beraberliği bozmak üzerine bir siyasetin temsilcisi haline geldi ama bunlara pabuç bırakacak değiliz. Türk milleti insanlığın onurunu kurtarırken, içeride fitne odaklarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.



VİRÜS İÇİN ÖNLEM ALDIK

Bakan Albayrak, küresel ekonomi ve finans piyasalarının koronavirüs nedeniyle her gün biraz daha büyüyen bir belirsizliğe doğru ilerlediğini ancak Türkiye'de hastalığın başladığı ilk günden itibaren en üst ciddiyette konuya yaklaşıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi.