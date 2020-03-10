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Yeni hızla yükseliyor... Son durum havadan görüntülendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni Projesi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. Taksim Atatürk Kültür Merkezi () inşaatında son durum drone ile havadan görüntülendi. Sahnesi görünen AKM'de çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.

Giriş Tarihi: 10.3.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 10.3.2020 17:05 ABONE OL
Yeni AKM hızla yükseliyor... Son durum havadan görüntülendi!

Eski binasının yıkılmasının tamamlanmasının ardından 10 Şubat'ta yeni AKM binasının temeli atıldı. İnşaatının 2021 yılında tamamlanması hedeflenirken havadan çekilen görüntülerde sahnenin ortaya çıktığı ve çalışmaların hızla ilerlediği görüldü.

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Yeni AKM hızla yükseliyor... Son durum havadan görüntülendi!
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