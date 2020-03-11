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20 bin bakıcıya ücretsiz ulaşılabilecek

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
20 bin bakıcıya ücretsiz ulaşılabilecek
Temelleri 2015 yılında atılan EvdekiBakıcım, 20 binden fazla kalifiye, referanslı ve 5 aşamalı testten geçmiş bebek bakıcısı, çocuk bakıcısı, yaşlı bakıcısı ve oyun ablalarıyla 56 bin aileye hizmet veren bir platform. AXA Sigorta ile işbirliğine giden EvdekiBakıcım, tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü "Sağlığım Tamam" sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. 20 binden fazla bebek, çocuk, yaşlı, hasta bakıcı ve oyun ablası havuzundan ücretsiz seçim imkânı sunulacak. EvdekiBakıcım'ın 249 TL hizmet bedeli yılda üç kez ücretsiz kullanılabilecek.
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20 bin bakıcıya ücretsiz ulaşılabilecek
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