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ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart 331 bin 600 liraya yükseldi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 11.3.2020 16:51 ABONE OL
Altının kilogramı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, en düşük 326 bin 500 lira, en yüksek 331 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,62 artışla 331 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 775 bin 903 lira, işlem miktarı ise 1.271 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 417 milyon 446 bin 878,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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Altının kilogramı ne kadar oldu?
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