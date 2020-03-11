Bilecik'te üretiliyor... Yok satıyor!

Bilecik'te daha önce bazı tesislerde yapılan ayva lokumu, ilçeye bağlı Beşevler köyünde belediyenin kurduğu 450 metrekarelik fabrikada tek elden üretiliyor.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından (BEBKA) alınan 600 bin liralık destekle 1,5 milyon liraya kurulan ve bir yıldır üretim yapılan tesise yurt dışından ilk talep Katar'dan geldi. Katarlı müşteri, 20 ton ayva lokumu sipariş etti. Ürün, ABD'den bir firmanın da dikkatini çekti.

"NEREDEYSE YOK SATIYORUZ"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ürettikleri ürüne gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Tesisin kapasitesini 10 kat artırdıklarını belirten Şahin, "Damak tadı çok güzel. Şu an neredeyse yok satıyoruz. Osmaneli tarımsal alanda baktığımız zaman Marmara'nın Antalyası konumunda. Tropikal ürünler hariç her ürün yetişiyor." dedi.

Şahin, ayvaları topladıktan sonra bir kısmını soğuk hava depolarına yerleştirerek işlemeye başladıklarını aktardı.

Ayda tek vardiyada 15 bin kutu ürün hazırladıklarını ifade eden Şahin, talep yoğunlaştığında aylık üretimi 3 vardiyada yaklaşık 50 bin kutuya çıkardıklarını, bunun da 20 tona karşılık geldiğini belirtti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine haftada bir sevkiyat yaptıklarını bildiren Şahin, "Amerika'dan geçtiğimiz günlerde aracı firma vasıtası ile numune istendi. Numuneler çok beğenilmiş. 2 bin kutuluk sipariş geldi. İnşallah her ay 2 bin kutu göndereceğiz. Bu ihracatımız daha sonra haftada 2 bin kutu olarak devam edecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Şahin, gelecek yıl 400 bin ton ayva lokumu üretmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.