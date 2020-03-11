Emekliye promosyon zammında son dakika haberi: Bankaların sunduğu promosyon fırsatları...

Emekli maaş ve promosyonlarıyla ilgili son dakika haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank emekliler için promosyon müjdesini duyurmuştu. Vatandaşlar söz konusu haberler sonrası 'emekli promosyon zammı ne kadar oldu?' 'emekli promosyon şartları' şeklinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki promosyon kampanyalarında nelere dikkat edilmeli? İşte son dakika haberi...



DENİZBANK'TAN 1.000 TL

Promosyon protokolü yapanlar arasına DenizBank da katıldı. DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla bin 500 lira altı için 675, bin 500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise bin liraya varan nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu. Aynı zamanda emekliler yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.