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Emekliye zammında haberi: Bankaların sunduğu promosyon fırsatları...

Türkiye'deki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için müjdeleri bankalar tarafından açıklandı. Zamlı promosyon miktarını öğrenen vatandaşlar konuyla ilgili gelen bilgilerini de takip ediyor. Bankaların sunduğu kampanyalar ile alınacak tutarı artırmak mümkün. Öte yandan Denizbank da yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Peki bankalar müşterileri için hangi şartları sunuyor. Emekliler nelere dikkat etmeli? İşte konuyla ilgili yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 09:55 ABONE OL
Emekliye promosyon zammında son dakika haberi: Bankaların sunduğu promosyon fırsatları...

maaş ve promosyonlarıyla ilgili haberleri geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank emekliler için müjdesini duyurmuştu. Vatandaşlar söz konusu haberler sonrası ' ne kadar oldu?' 'emekli promosyon şartları' şeklinde araştırmalarını hızlandırdı. Peki promosyon kampanyalarında nelere dikkat edilmeli? İşte ...


DENİZBANK'TAN 1.000 TL

Promosyon protokolü yapanlar arasına DenizBank da katıldı. DenizBank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma sözü veren emekli müşterilerine maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla bin 500 lira altı için 675, bin 500-2 bin 500 lira arası için 850, 2 bin 500 lira ve üzeri için ise bin liraya varan nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu. Aynı zamanda emekliler yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi seçeneğinden faydalanabiliyor.

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Emekliye promosyon zammında son dakika haberi: Bankaların sunduğu promosyon fırsatları...
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