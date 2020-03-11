Karot madenciliğin hafızası olacak

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Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) ile maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerinin tutulacağını belirterek, "Maden arama, araştırma ve üretimi esnasında elde edilen sondaj karotlarını, numuneleri, yer bilimleri verilerini ve haritaları burada arşivleyerek, kullanıcıların hizmetine sunacağız. Karot Bilgi Bankamız bir nevi madenciliğimizin hafızası olacak" dedi. Dönmez, TÜVEK Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yer altı varlığını ortaya çıkarmak için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) yoğun çalışmalar yürüttüğünü, MTA'nın kurulduğu 1935'ten 2015'e kadar toplam 6 milyon metre sondaj yapıldığını aktardı. Dönmez, MTA'nın son 3 yılda 3.5 milyon metre sondaja imza attığını ifade etti.