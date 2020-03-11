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Kelebek Mobilya 8 mart’ta 8 mağaza açtı

Giriş Tarihi: 11.3.2020 ABONE OL
Kelebek Mobilya 8 mart’ta 8 mağaza açtı
KELEBEK Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadın yatırımcılar ve çalışanlar tarafından işletilecek, 8 yeni mağazaysını açarak kutladı. Söz konusu mağazalar, Ankara (Bilkent, Çankaya, Siteler), Bakıkesir Bandırma, Bitlis, Düzce, Niğde ve Mersin illerinde açıldı. Mağazaların açılışına bu illerdeki tüm kadınlar davet edildi. Kadınların iş dünyasına katılımını desteklediklerini söyleyen yetkililer, kuruluşundan bu yana markaya emek veren ve hayata anlam katan tüm kadın çalışanlarıyla büyümeye devam ettikleri mesajını verdi. Bu yıl 85. yıldönümünü kutladıklarını söyleyen Kelebek Mobilya, yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptı: "Markamızın büyümesinde ve gelişmesinde katkıları tartışılmaz olan, kuruluşundan bu yana emek veren tüm kadın çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz."
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Kelebek Mobilya 8 mart’ta 8 mağaza açtı
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