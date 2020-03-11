Koronavirüse karşı paket üstüne paket

Çin'de başlayıp 106 ülkeye yayılan koronavirüse karşı hazırlanan tedbir paketlerine her gün yenisi ekleniyor. Koronavirüs salgınını durdurmak için ülke çapında tecrit ilan eden İtalya'nın Sanayi Bakanı Stefano Patuanelli, virüsün ekonomiye etkisini telafi etmek için 10 milyar euroya yakın büyüklükte bir mali paketi devreye alınacağını açıkladı. Tedbirlerin ilk fazında fatura, vergi ve konut kredisi ödemelerinin askıya alınmasını planladığını söyledi.Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ekonomiye olan risklerle ilgili endişelerin artmasıyla Japonya'nın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini gidermek için 4.1 milyar dolarlık ikinci bir mali önlem paketi açıklanacağını ifade etti. Aso, paketin küçük işletmeleri desteklemeye odaklanacağını söyledi. Japonya daha önce 2.5 milyar dolarlık acil ekonomik paket açıklamıştı.Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Gita Gopinath de salgından etkilenen hane halkları ve işletmelere yardımcı olmak için mali paketler oluşturulması gerektiğini söyledi. Virüse karşı daha önce Çin 172, Güney Kore 9.8, ABD 8.3 milyar dolarlık paket açıklamıştı. Dünya Bankası da 12 milyar dolar kaynak ayırmıştı.Türk Hava Yolları (THY), 6-24 Mart tarihleri arasında satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı. Şirket, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücretini almayacak. Ayrıca, 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de ilk değişiklikte ücret alınmayacak.

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