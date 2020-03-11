Litrede 60 kuruşluk indirim

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol anlaşmazlığından sonra patlak veren fiyat savaşı Türkiye'ye yaradı. Petrol fiyatlarının 31 dolara kadar gerilemesinin ardından, tüketicilerin merakla beklediği 'Benzin ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Bu geceden (dün) itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi. Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüş olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var."Bu indirim sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı, Ocak 2019'dan sonra ilk defa 6 TL'yi yeniden gördü. İndirimin ardından ortalama bir otomobilin 50 litrelik benzin deposunu doldurmak için yaklaşık 30 lira daha az ödenecek. Yine 50 litrelik dizel bir otomobilin deposunu dolduranların cebinde de 27.5 lira kalacak.

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