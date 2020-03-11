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haberi | sonrası 'ler de harekete geçti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Koronavirüs' açıklaması sonrası tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, 'lerde önlemlerinin ciddi şekilde artırıldığını ve termal kamera uygulamasına geçildiğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.3.2020 15:53 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 15:54 ABONE OL
Son dakika haberi | Corona virüs sonrası AVM'ler de harekete geçti!

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyayı etkilemeye devam ederken Türkiye'de alınan önlemler daha da arttı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediliyor. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor." ifadelerini kullandı.

"PANİĞE GEREK YOK"

Türkiye'nin corona virüs konusunu en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu belirten Altaş, "Paniklemeye gerek yok. Cumartesi günü bir çalıştayımız var. Corona virüs konusunu burada daha detaylı görüşüp konuşacağız. Yüksek katılım bekliyoruz." dedi.

"ZİYARETÇİ SAYIMIZDA ÇOK FAZLA DEĞİŞİKLİK YOK"

Salgının etkisi henüz alışveriş merkezlerinin (AVM) ziyaretçi sayılarını etkilemediğini söyleyen Altaş, "AVM'lerimizde geçen ay ile bu ay arasında giriş sayılarımızda çok fazla değişiklik yok. Ayrıca cirolara bakıldığında ise artış söz konusu." dedi.

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Son dakika haberi | Corona virüs sonrası AVM'ler de harekete geçti!
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