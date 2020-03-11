Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışlarıyla ilgili açıklaması

haberi: Ticaret Bakanlığı, endişesi nedeniyle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan vatandaşların şikayetleri bakanlığa bildirebileceklerini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir." denildi.

Giriş Tarihi: 11.3.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 11.3.2020 11:28 ABONE OL

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken hijyen önlemleri daha da arttı. Ticaret Bakanlığı da koronavirüs nedeniyle fahiş fiyat artışına giden işletmelere yönelik vatandaşları uyardı.

ŞİKAYETLER BİZE İLETİLEBİLİR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir." denildi.

Son dakika: KoronavirüsCorona virüs Bilim Kurulu 4 bakanın katılımıyla toplanacak! Saat 16:30'da...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışlarıyla ilgili son dakika açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA