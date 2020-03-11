Ticaret Bakanlığından fahiş fiyat artışlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada hızla yayılırken hijyen önlemleri daha da arttı. Ticaret Bakanlığı da koronavirüs nedeniyle fahiş fiyat artışına giden işletmelere yönelik vatandaşları uyardı.

ŞİKAYETLER BİZE İLETİLEBİLİR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir." denildi.

Özellikle hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşan tüm vatandaşlarımız; HFA-bildirim uygulamasından şikayetlerini anlık olarak iletebilir.



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