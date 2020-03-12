Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

: Gram ve çeyrek yükseliş içerisinde! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son dönemlerde oldukça dalgalı olan ile ilgili yükselişleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların dördüncü işlem gününde de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Haberimizden, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı bilgisi ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 12 Mart hakkında canlı ve güncel rakamları görebilirsiniz. İşte, 12 Mart 2020 bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:59 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 08:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalar için haftanın dördüncü işlem günü yaşanırken Kapalıçarşı başta olmak üzere yükselişleri de yakından izleniyor. Bilindiği gibi, ekonomide dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Özellikle son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Durum böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart başında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 12 Mart 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 12 MART

Haberimizden, 12 Mart 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA