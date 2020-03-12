SON DAKİKA: Gram ve çeyrek altın fiyatları yükseliş içerisinde! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Serbest piyasalar için haftanın dördüncü işlem günü yaşanırken Kapalıçarşı başta olmak üzere altın fiyatları son dakika yükselişleri de yakından izleniyor. Bilindiği gibi, ekonomide dolar ile beraber bu sarı metalin günlük durumu ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında öne çıkıyor. Özellikle son haftalarda çeyrek ve gram fiyatlarının yüksek seviyelerden işlem görmesi de buna neden oluyor. Durum böyle olunca da 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun gün içerisinde yakından takip ediliyor. Zira, alış satış fiyatlarının Mart başında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu durumunda. Sizler için, 12 Mart 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 12 MART

Haberimizden, 12 Mart 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.