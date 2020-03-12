Cari dengede 44 milyar dolarlık revizyon

CARİ açık ocak ayında 1.8 milyar dolarla beklentilerin altında kalırken, 12 aylık cari fazla ise 6 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası, ocak ayı ödemeler dengesi verilerini TÜİK tarafından geçen hafta açıklanan hizmet ticareti istatistikleriyle revize ederek açıkladı. Cari dengede 2013-2019 yılları için toplam 44 milyar dolarlık revizyon yapıldı.Ekonomistler, hizmet ticareti verilerinin ve cari açıktaki yeni sistemin 2020 ve önümüzdeki dönemde cari dengeyi pozitif etkileyeceğini belirtiyorlar. Ekonomistler, revize etkilerin alt kalem bazında incelendiğinde tüm yıllarda en büyük değişimin ise hizmetler dengesi altında taşımacılık kaleminden kaynaklandığına dikkat çekiyorlar. Hizmet ihracatının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2016 yılında yapılan ihracat 19.73 milyar dolar olarak açıklandı. TÜİK 2017'de bu rakam 22.1 milyar dolar, 2018'de 24.66 milyar dolar oldu.TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, uluslararası hizmet ticaret istatistikleriyle daha doğru ve aydınlatıcı analizler yapılacağını belirtti. TÜİK tarafından yayınlanan yeni istatistiklerin hesaplanmasında firmaların doğrudan bildirimleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtlarının kullanıldığını ifade eden Özbaş, "Uluslararası hizmet ticaret istatistiklerinin yayınlanmaya başlaması, ülkemiz için kuşkusuz önemli bir kazanım" dedi.

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