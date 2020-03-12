Döviz kredisinde erken ödeme ücretine sınır

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MERKEZ Bankası, 10 Şubat'ta çıkarılan ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin düzenlemeler içeren tebliğin, erken ödeme ile ilgili hükümlerinde değişikliğe gitti. Döviz cinsi veya dövize endeksli ticari kredilerde, erken ödeme ücreti, vadesine göre erken ödenen tutarın yüzde 2'si veya 3'ünü geçemeyecek.Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması durumunda bankanın bunu kabul etmek zorunda olduğu vurgulandı. Yeni düzenlemeyle, kredi borcunun bir kısmının da erken ödenmesi halinde erken ödeme ücreti ve maliyet indirimi yapılması hükme bağlandı. Öte yandan, faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde erken ödeme ücreti talep edilemeyeceğine ilişkin hüküm de yürürlükten kaldırıldı. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanacak.