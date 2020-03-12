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Haberler Ekonomi Haberleri Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 12 Mart 2020

Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 12 Mart 2020

Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı merakla bekleniyor. Aralık ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayan maaşların hangi illerde yattığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca bakıma muhtaç kişilerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla devlet tarafından ödenen hangi illerde yattı? Yapılan zam ile maaş ne kadar oldu? Haberimizin içerisinden evde bakım parası sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:10 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 12 Mart 2020

E-Devlet üzerinden sorgulanan evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaşların hangi illerde yattığını merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Aralık ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayan, bakıma muhtaç kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen 12 Mart hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Devlet tarafından bakıma muhtaç engelli, hasta veya yaşlı kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda verilen evde bakım parası Aralık ayından itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Buna göre; evde bakım parası sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.

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Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 12 Mart 2020
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