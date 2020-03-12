Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller sorgula! Evde bakım maaşı sorgulama ekranı 12 Mart 2020

E-Devlet üzerinden sorgulanan evde bakım maaşı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan maaşların hangi illerde yattığını merak edenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Aralık ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayan, bakıma muhtaç kişilerin ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen 12 Mart evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı sorgula!

EVDE BAKIM MAAŞI HANGİ İLLERDE YATTI?

Devlet tarafından bakıma muhtaç engelli, hasta veya yaşlı kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda verilen evde bakım parası Aralık ayından itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Buna göre; evde bakım parası sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz.