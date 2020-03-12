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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın kabulünün 99. yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Bakan Albayrak, "İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum 'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 10:37 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı
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