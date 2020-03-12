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'da nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı

Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen 'da uçuşların yüzde 90 azaldığı belirtildi. Metro seferlerinin ve spor müsabakalarının da iptal edildiği ülkede, İran Kan Nakli Kurumu'ndan yapılan açıklamada, rezervlerin azalması nedeniyle tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.3.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 12:32 ABONE OL
İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uçuşlarda yüzde 70 ila 90 azalma olduğunu, bazı ilerde hiç sefer yapılmadığını belirtti. Caferzade, virüsün en çok yayıldığı Hazar Denizi kıyısındaki illerde uçak seferlerinin yüzde 90 azaldığını aktardı.

Ülkede, 20 Nisan'a kadar tüm spor müsabakaları iptal edilirken, son iki haftada olduğu gibi bu haftada da Cuma namazları kılınmayacak. Önlem olarak Tebriz'de İran'ın en büyük çarşılarından biri olan Tebriz Çarşısı kapatılırken, Şiraz'da ise metro seferleri durduruldu. Yezd kentinde halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan mağazalar hariç, tüm işyerlerinin 4 gün boyunca kapalı kalmasına karar verildi.

KAN REZERVLERİ TÜKENDİ

Koronavirüs endişesinden dolayı kan bağışı yapanların sayısının azaldığı, bazı hastanelerde kan rezervlerini tükendiği ifade edildi. İran Kan Nakli Kurumu'ndan bu sabah yapılan açıklamada, tüm kan gruplarına ihtiyaç duyulduğu bilgisi paylaşıldı.

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İran'da koronavirüs nedeniyle uçuşlar yüzde 90 azaldı
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