İzmit’te 1.250 aile ucuz konuta kavuştu

KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "100 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Kocaeli'nde inşa edilecek 3.000 konuttan, merkez ilçe İzmit'te inşa edilecek 1.250 konutun hak sahipleri dün gerçekleştirilen kura çekilişi ile belirlendi. Yatay mimari anlayışıyla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun olarak 2+1 ve 3+1 planında inşe edilecek konutların noter huzurunda gerçekleşen kura çekiliş töreninde vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Vatandaşlar, salon içerisinde kurulan sandalyeleri ve spor salonlarını doldururken, kurada isimleri çıkanlar ise sevinç gözyaşı döktü.