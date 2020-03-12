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son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: Yarım, çeyrek, fiyatı bugün ne kadar?

Piyasalardaki hareketlilik nedeniyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar son dakika altın fiyatları üzerindeki canlı rakamları takip etmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin yoğunlaşması ile sarı metalin yükselişi sürüyor. 'dan gelen rakamlara göre altının gramı 328.8 TL, çeyrek 534 TL cumhuriyet ise 2.128 liradan işlem gördü. Buna göre ise " Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar?" sorusu internet üzerinden yanıt arıyor. Bizler de sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde en güncel ve canlı rakamları derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 06:47 ABONE OL
Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 13 Mart Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar?

Corona virüsü nedeniyle piyasalardaki ani iniş çıkışlar yatırımcıların altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Analistler, salgına ilişkin endişelerin ülkelerin ekonomilerini olumsuz yönde etkilemesi sürecinin devam edeceğini ön görürken yatırımcılar sarı metal üzerindeki değişimleri takip ediyor. Bununla ilgili olarak araştırılan konular arasında ise "Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, bugün ne kadar?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte tüm detaylar ve canlı rakamlar…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haberimizin devamında Kapalıçarşı canlı ve güncel altın fiyatları üzerindeki gelişmelere ulaşabilir A Para sayfası ile tüm detayları takip edebilir analizlere ulaşabilirsiniz…

İşte detaylar…

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Kapalıçarşı son dakika altın fiyatları canlı rakamlar: 13 Mart Yarım, çeyrek, gram altın fiyatı bugün ne kadar?
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