MÜSİAD ile TÜRGEV güçlerini birleştirdi

BUGÜN NELER OLDU

MÜSİAD ile TÜRGEV protokol imzalayarak işbirliğine gitti. Bu kapsamda, öğrenci buluşmaları organize etme, uluslararası öğrencileri Türkiye'deki üniversitelere getirme; bilimsel, kültürel, akademik ve sosyal alanlarında ortak projeler geliştirilmesi gibi hususlarda işbirliği yapılacak. TÜRGEV'in yönlendirdiği öğrencilere, MÜSİAD üyesi şirketlerde staj ve iş imkânlarının sağlanacak. TÜRGEV öğrencileri ve Genç MÜSİAD üyeleri ortak organizasyonlar da yapacak.Protokolün imza törenine MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, MÜSİAD Kadın Komitesi Başkanı Müge Öz, MÜSİAD Sağlık Ürünleri ve Hizmetleri İhracatı Komite Başkanı Levent Can ve MÜSİAD Yerelde Sektörel Üye Geliştirme Komitesi Başkanı Fatih Mehmet Keçebir katıldı. MÜSİAD Başkanı Kaan, ekonomik kalkınmanın, eğitimli, ahlaklı ve memleket dertleriyle hemhal olmuş insanlarla mümkün olduğunu belirtti. Kaan, MÜSİAD'lı iş insanları olarak TÜRGEV'de yetişen öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu, yılmadan, yıkılmadan güçlü Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.