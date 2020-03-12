SON DAKİKA HABERİ! Vatandaşlar sıraya girdi! Corona virüs kolonya satışlarını artırdı

Son dakika: Koronavirüs endişesi ile sağlık ve hijyen önlemlerini artıran vatandaşlar kolonya dükkanlarına akın etti.. Eminönü Tahtakale'de bulunan bazı dükkanlarda adeta kuyruk oluşurken, kolonyacılar kolonya yetiştirmekte zorlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği özellikle 80 derecelik kolonyalar öğlen saatlerine kadar tükendi. Kolonyacılar son çare olarak kendi imal ettikleri kolonyaları plastik şişelere doldurarak vatandaşlara satmak durumunda kaldı. Kolonya satışlarında oluşan yoğunluk ise kameralara yansıdı.

"TEMİZLİK İÇİN EN GÜZELİ 80 DERECE LİMON KOLONYASI"

Kolonya satışlarının olmasının güzel olduğunu ancak ellerindeki mallar bittikten sonra bir süre dinleneceklerini dile getiren kolonyacı Mustafa Kaya, "Biz Tahtakale'nin en eski kolonyacılarındanız. Şu anda bu Korona virüsünden dolayı herkes kolonyaya saldırdı. Sabahtan beri nefes alamıyoruz. Küçük cep kolonyalarından hiç kalmadı dolu olarak. Herkes çantasında bulundurmak istediğinden bunları doldurmaya çalışıyoruz. Kolonya satışları patladı. Satış olması güzel ama mal yok. Alkollerin çoğu virüsten dolayı yurt dışına gitti. Elimizdekileri sattıktan sonra imalatçılar bize mal verene kadar herhalde bir süre dinleneceğiz. Temizlik için en güzeli 80 derece limon kolonyasıdır " diye konuştu.