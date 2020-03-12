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: Marketlerdeki yoğunluğuyla ilgili flaş uyarı! O detay dikkat çekti...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsün Türkiye'de de görülmesi vatandaşların marketlere akın etmesine neden oldu. Gelen haberlerine göre AVM, , bakkal gibi işletmelerde satış patladı. Özellikle gıda ve hijyen ürünleri için stok yapmak isteyen müşteriler market raflarını boşalttı. Öte yandan bazı ürünler için 'her müşteri için sınırlı sayı ile sınırladır' uyarıları dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak" dedi.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 09:53 ABONE OL
Son dakika: Marketlerdeki corona virüs yoğunluğuyla ilgili flaş uyarı! O detay dikkat çekti...

Koronavirüs endişesi vatandaşları marketlere hücum ettirdi. Marketlerde büyük yoğunluk yaşanırken , kuru gıda, şeker, gibi ürünlerin bittiği görüldü. İhtiyaç fazlası ürün alan vatandaşların bu davranışı tartışma konusu olurken konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'dan açıklaması geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak." dedi.

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Son dakika: Marketlerdeki corona virüs yoğunluğuyla ilgili flaş uyarı! O detay dikkat çekti...
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