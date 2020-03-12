Son dakika: Marketlerdeki corona virüs yoğunluğuyla ilgili flaş uyarı! O detay dikkat çekti...

Koronavirüs endişesi vatandaşları marketlere hücum ettirdi. Marketlerde büyük yoğunluk yaşanırken makarna, kuru gıda, şeker, kolonya gibi ürünlerin bittiği görüldü. İhtiyaç fazlası ürün alan vatandaşların bu davranışı tartışma konusu olurken konuyla ilgili Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'dan son dakika açıklaması geldi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Bizim ülkemizin insanı asildir ve ihtiyaçtan fazlasını da almaz. Bunların çoğu israf olacak, belki de çöpe atılacak. Bu aşırı taleple yaptığımız iş birebir stokçunun, vurguncunun ekmeğine yağ sürmektir. Biz rafları boşaltınca, stokçu elindeki malları daha pahalıya piyasaya sürecek. Aslında bu suç. Bizim hem cezai kanunumuza hem Türk Ticaret Kanunu'nda stokçuluk, vurgunculuk, karaborsacılık yasak." dedi.