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canlı izle - Gebze TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Dün gerçekleştirilen TOKİ İzmit kuralarından sonra heyecan bugün de Kocaeli Gebze TOKİ kura çekimi ile devam ediyor. Bugün saat 11:00'de başlayacak kura çekimi öncesinde heyecan dorukta. 175'i 2+1, 75'i 3+1 olmak üzere toplamda 250 daire hak sahiplerine teslim edilecek. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki başlayacak kura çekimini canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.3.2020 08:21 ABONE OL
TOKİ Kocaeli Gebze kura çekimi canlı izle - Gebze TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle gerçekleşen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Aliağa, Kemalpaşa ilçeleri, Muğla, Konya, Kayseri, Aksaray, Ankara, Bursa, Sakarya gibi yerlerin kura sonuçları belli olmuştu. Bu sabah da Kocaeli Gebze kura çekimi yapılacak. Saat 11:00'de başlayacak TOKİ kuraları öncesinde salonda organizasyonu canlı izleyecek adayların heyecanı da yüksek.

TOKİ KOCAELİ GEBZE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE - (LİNK 11:00'DE AKTİF OLACAKTIR)

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Binlerce vatandaşın beklediği İstanbul Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla kura çekiminin tarihleri de şu şekilde;

13 MART CUMA - KOCAELİ KÖRFEZ

16 MART PAZARTESİ - İSTANBUL TUZLA

17 MART SALI - İSTANBUL TUZLA

18 MART ÇARŞAMBA - İSTANBUL ARNAVUTKÖY

19 MART PERŞEMBE - İSTANBUL ARNAVUTKÖY

20 MART CUMA - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

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TOKİ Kocaeli Gebze kura çekimi canlı izle - Gebze TOKİ kura sonuçları ne zaman belli olacak?
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