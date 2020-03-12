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karşısında 539 ürüne işlem yaptı

, ile ilgili gelişmelerin devamındaki fiyat oluşumlarındaki fahiş artışa karşı 539 ürüne işlem yaptığını duyurdu.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:32 ABONE OL
Trendyol haksız fiyat artışı karşısında 539 ürüne işlem yaptı

Trendyol'dan yapılan yazılı açıklamada, haksız fiyatlandırma yapan satıcılara fırsat verilmediği belirtilerek haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili geliştirilen algoritma ve tüketici desteğiyle gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Serbest piyasa ekonomisinde pazar yeri olarak faaliyet gösteren platformumuzda satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyor ve müdahale edemiyoruz. Ancak koronavirüs tehdidine karşı ülkemiz kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz. Fiyat kontrollerine ara vermeden devam ediyoruz ve tespit edeceğimiz haksız fiyat oluşumları ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Sizler de haksız fiyat oluşumu olduğunu düşündüğünüz ürünleri fiyat.kontrol@trendyol.com e-mail adresine iletmeye devam edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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Trendyol haksız fiyat artışı karşısında 539 ürüne işlem yaptı
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