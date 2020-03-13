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için üst kurul önerisi

Giriş Tarihi: 13.3.2020 ABONE OL
Deprem için üst kurul önerisi
Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, deprem odaklı yer bilimleri ekosisteminde eşgüdümün sağlanması için 'üst komite' oluşturulmasını tavsiye etti. Deprem teknolojileri ve koordinasyonu gündemiyle toplanan kurul, Türkiye'de AFAD, MTA ve TÜBİTAK'ın da dâhil olduğu birçok kurum, kuruluş ve üniversitelerin deprem konusunda nitelikli çalışmalar yaptığını, ancak üst komite oluşturulmasının fayda sağlayacağına vurgu yaptı. Yapılan istişareler sonucunda, deprem konusunda kısa vadeli çözümler olarak, ülkemizin bilgi birikiminin değerlendirilmesi istendi. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ile deprem mastır planlarının oluşturulması değerlendirildi.
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Deprem için üst kurul önerisi
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