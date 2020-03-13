Deprem için üst kurul önerisi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, deprem odaklı yer bilimleri ekosisteminde eşgüdümün sağlanması için 'üst komite' oluşturulmasını tavsiye etti. Deprem teknolojileri ve koordinasyonu gündemiyle toplanan kurul, Türkiye'de AFAD, MTA ve TÜBİTAK'ın da dâhil olduğu birçok kurum, kuruluş ve üniversitelerin deprem konusunda nitelikli çalışmalar yaptığını, ancak üst komite oluşturulmasının fayda sağlayacağına vurgu yaptı. Yapılan istişareler sonucunda, deprem konusunda kısa vadeli çözümler olarak, ülkemizin bilgi birikiminin değerlendirilmesi istendi. Toplantıda, Türkiye Belediyeler Birliği ile deprem mastır planlarının oluşturulması değerlendirildi.