FED virüse karşı 1 trilyon dolar akıtacak

ABD Merkez Bankası Fed, koronavirüs için muslukları sonuna kadar açtı. Fed gecelik borç verme tavan limitini 150 milyar dolardan 175 milyar dolara yükseltmişti. ABD borsalarındaki düşüşün devam etmesinin ardından Fed üç aylık ve aylık borç verme limitini toplamda 1 trilyon dolara çıkardığını duyurdu. Fed, gecelik borç verme tavan limitini 175 milyar dolara yüksettikten bir gün sonra bir aylık repo işlem limitini 500 milyar dolara aynı şekilde 3 aylık repo işlem limitini de 500 milyar dolara yükselttiğini açıkladı. Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek. Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek. Repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek. ABD Merkez Bankası'nın bu sürpriz çıkışının ardından ABD borsalarındaki düşüş de yerini toparlamaya bıraktı. Fed, yaptığı açıklamada, "Bu değişiklikler, koronavirüs salgını ile ilgili Hazine finansman piyasalarındaki son derece olağandışı aksaklıkları gidermek için yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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