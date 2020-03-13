İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti, Halkbank 2020 kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Merkez Bankası'ndaki politika faizi indirimleriyle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar büyük bir kredi faizi indirimine gitmiş ve rekor derecede kredi kullanılarak vatandaşlar yeni ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmişti. 2020 yılında vatandaşlar benzeri bir kampanyanın yapılmasını talep ediyor. Bankalar da bu doğrutulda yeni ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizi kampanyalarını müşterilerine sunuyor. Uzmanlar ayrıca Merkez Bankası'nın politika faizindeki olası indirimlerinin bankaların yeni kampanyalar yaratmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bankalar, hangi fırsatları sunuyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05

Taşıt kredisi: 0.96

Konut kredisi: 0.94