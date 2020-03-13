Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti, Halkbank 2020 kredi faiz oranları ne kadar?

İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında indirimleri! Ziraat, Garanti, 2020 ne kadar?

Kredi kullanmak isteyenler bankaların uyguladığı kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Mart ayına gelinmesiyle birlikte bazı bankalar ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında değişikliğe gitti. Merkez Bankası'nın politika faizinde düşüşe gitmesi ve ekonomideki olumlu ivme sonucu ateşlenen indirim süreçleri bankaların müşterileri için yeni kampanyalar yapmasına olanak sağladı. Kamu ve özel bankaların uyguladığı güncel oranları merak eden vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar?' 'ihtiyaç - taşıt - son durum' sorgulamalarına hız verdi. Uzmanlar ise bankalardaki düşüş trendinin devam edeceğini ve önümüzdeki aylarda vatandaşlar için yeni kredi faizi kampanyalarına gidilebileceğini belirtiyor. Biz de haberimizde başta Ziraat, , Akbank, Vakıfbank, Garanti olmak üzere diğer bankaların 2020 ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını derledik! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 11:34 ABONE OL
İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti, Halkbank 2020 kredi faiz oranları ne kadar?

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 2019 yılında Merkez Bankası'ndaki politika faizi indirimleriyle başta kamu bankaları olmak üzere tüm bankalar büyük bir kredi faizi indirimine gitmiş ve rekor derecede kredi kullanılarak vatandaşlar yeni ev - otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmişti. 2020 yılında vatandaşlar benzeri bir kampanyanın yapılmasını talep ediyor. Bankalar da bu doğrutulda yeni ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizi kampanyalarını müşterilerine sunuyor. Uzmanlar ayrıca Merkez Bankası'nın politika faizindeki olası indirimlerinin bankaların yeni kampanyalar yaratmasına olanak sağlayabileceğini belirtiyor. Peki güncel kredi faiz oranları ne kadar? Hangi bankalar, hangi fırsatları sunuyor?

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Yapıkredi, TEB, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.05
Taşıt kredisi: 0.96
Konut kredisi: 0.94

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İhtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Ziraat, Garanti, Halkbank 2020 kredi faiz oranları ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA