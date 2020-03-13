Siber güvenlik girişimleri kuluçkadan çıkacak

TEKNOPARK İstanbul, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ni kurmaya hazırlanıyor. Türk savunma sanayisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, Türkiye'nin ilk Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi'ne ev sahipliği yapacak. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve derin teknoloji tabanlı siber güvenlik fikirleri üzerinde çalışmalar yürüten girişimlere ev sahipliği yapacak merkezin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Teknopark İstanbul'un 3. etap binaları kapsamında inşaatı süren Cube Incubation binasında brüt 2 bin metrekarelik alanda kurulacak. Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi için 70 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapıldı. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve teknoloji geliştiren girişimci ve girişimci gruplarına ev sahipliği yapacak merkezde 6 aylık dönemlerde 15, yılda 30 uluslararası düşünen siber güvenlik girişiminin desteklenmesi hedefleniyor.Siber güvenlik tüm dünyada kritik bir önem taşıyor. İstatistiklere bakıldığında dünya genelinde 35 saniyede bir yani günde 2 bin 244 farklı siber saldırı gerçekleşiyor. Bu oranlar doğrultusunda 2016-2019 yılları arasında dünya genelinde siber güvenlik uzmanı ihtiyacı yüzde 700 artış gösterdi. Araştırmalara göre, Türkiye en çok saldırıya uğrayan 5'inci ülke konumunda.

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