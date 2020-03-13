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HABERİ! tedbirlerini açıkladı! Çevre ihbar hattı ile...

Çevre ve tedbirleri ile ilgili açıklamasında bulundu. , "Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin hattından bilgilendirme yapabilecekler." dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.3.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:28 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ! Bakan Kurum corona virüs tedbirlerini açıkladı! Çevre ihbar hattı ile...

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de 2 kişide görülen corona virüs ile ilgili alınan tedbirler artıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Bakan Kurum, "Çevre ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız mahallesi, caddesi, sokağında temiz olmasını düşündüğü veya kirlilikle ilgili ihbar edeceği alanlara ilişkin WhatsApp hattından bilgilendirme yapabilecekler." dedi.

Kurum ayrıca, "2020 yılında meydana gelen afetlerde 9 ilimizde toplamda 222 bin binada hasar tespiti yaptık. Bu yaklaşık 1 milyon bağımsız bölüm demek ve bu bağımsız bölümlerde yaklaşık 4 milyon vatandaşımız yaşıyor. Vatandaşlarımıza dokunmak, yaralarını hızlı şekilde sarmak suretiyle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık. Tüm illerde çalışmalarımız eş zamanlı yürütülmektedir." diye konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ! Bakan Kurum corona virüs tedbirlerini açıkladı! Çevre ihbar hattı ile...
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