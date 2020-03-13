Turkcell’in yeni başkanı Bülent Aksu

BUGÜN NELER OLDU

Turkcell'de geçtiğimiz hafta göreve başlayan yeni yönetim kurulu şirketin başkanını seçti. 2016'da şirketin CFO'luğunu yapan, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Bülent Aksu Turkcell'in başkanı oldu. Şirketin dün yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından KAP'ta yer alan açıklamada, Bülent Aksu'nun yönetim kurulu başkanlığına, Nail Olpak'ın Denetim Komitesi başkanlığına; Tahsin Yazar'ın Riskin Erken Saptanması, Ücret Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına; Afif Demirkıran'ın da Aday Gösterme Komitesi başkanlığına seçilmesine karar verildiği belirtildi. Turkcell'e 20 Temmuz 2016'da katılan Bülent Aksu, CFO'luğu döneminde bilanço ve kur riski yönetimindeki performansı ile dikkat çekmişti. İlk defa banka dışı bir kurumun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı gerçekleştirilmesinin yanı sıra finansman bonosu, kira sertifikası ve Eurobond gibi ihraçlara da imza atarak Turkcell'in sermaye piyasalarındaki lider konumunu pekiştirmişti.