Virüs vardiyası

Dünyanın dev ekonomilerine kepenk indirten koronavirüs, iş yapış biçimlerini de büyük bir hızla değiştirmeye başladı. Küresel ticaretin virüs korkusuyla daralması ülkeleri birer birer kendi kaynaklarına yöneltti. Türkiye'de de birçok sektörde, yerli tedarik ağlarına ilgi artınca otomotivden cama, plastikten beyaz eşyaya çok sayıda fabrika taleplere cevap vermek için vardiya sayısını artırdı.Edinilen bilgilere göre, bu süreçte en fazla talep artışı yaşanan yerli ürünler ise maske, önlük ve tutum gibi medikal ürünler oldu. Artan talepler karşısında kaban, ceket ve pantolon üretimi yapan tekstil fabrikaları da medikal tulum ve maske üretmeye başladı. Son dönemde siparişleri artış gösteren fabrikalardan biri olan Dostcam Cam A.Ş. Fabrikanın İşletme Müdürü Nevin Donat, geçen aya göre siparişlerinde yüzde 100'lük artış olduğu belirterek, şunları anlattı: "Bu süreçte Çin'in aslında iç pazarda bizi etkilediğini gördük. Türkiye'nin hemen her ilinden telefon almaya başladık. Oysa fiyatlarımız da Çin'den farkı değil, hatta daha hesaplı diyebiliriz. Cirolar artınca kredi kullanım oranlarımız da geriliyor." İkitelli'de faaliyet gösteren Gün Tekstil de yüklü sipariş gelen sağlık ürünleri için vardiya sayısını üçe çıkardı. Şu an asıl endişe kaynağının Avrupa ülkeleri olduğunu söyleyen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki ise koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin önlemleri artırdığını söyledi. Öztiryaki, "1 Mayıs'a kadar yurtdışı seyahatlerin yanı sıra yurtiçindeki etkinliklerimizi erteledik. İhracat ilişkileri için görev yapan arkadaşlarımızın seyahate çıkamayacaklarını düşünerek o ülkelerden bu pozisyonlarda çalışacak eleman bulmak için çalışıyoruz. Onlarla dijital ortamda iletişim kurma yönünde araştırma başlattık" açıklaması yaptı.ARMATÜRDerneği Başkanı Gökhan Turhan, ise süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "İhracatta yaşanacak bir daralmaya paralel üretimde düşüş bekleniyor. Bu durumun İtalya'da kalmaması Almanya ve Fransa'ya da sıçraması daha büyük bir krize sebep olabilir. İtalya bizim için büyük bir pazar. Bu problem Avrupa geneline sıçrarsa süreç negatif bir hal alır. İhracat ve ithalat adına Çin ne kadar bizim hayatımızda olsa da Avrupa bizim olmazsa olmazımız. Avrupa'sız bir Türkiye, Türkiye'siz bir Avrupa düşünülemez. Bu sadece İtalya'nın değil hepimizin sorunu. Umarız her şey kısa sürede yoluna girer" diye konuştu.

