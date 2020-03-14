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’dan şirketlere sınırsız likidite

Giriş Tarihi: 14.3.2020 ABONE OL
Almanya’dan şirketlere sınırsız likidite
Almanya'da hükümet virüsün firmalara etkisini gidermeye yardımcı olmak için sınırsız likidite sağlayacağına işaret etti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel hükümeti, Alman şirketlerin ve çalışanlarının koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele edebilmesi için elindeki tüm araçları kullanacağını belirtti. Almanya'nın maliye ve ekonomi bakanları, yaptıkları ortak açıklamada, amacın Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki şirketleri krizden kurtulmaya yetecek likiditeye sahip olduklarına ikna etmek olduğunu söyledi. Maliye Bakanı Olaf Scholz, eldeki paranın sınırsız olduğunu belirtti.
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Almanya’dan şirketlere sınırsız likidite
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